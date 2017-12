Normalerweise spielt die Parteizugehörigkeit vor Gericht keine Rolle. Doch beim Glockenstreit geht es um eine Abwägung verschiedener Werte. Karlen sagt: «Die juristischen Argumente sind nicht ausschlaggebend. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht.» Bei sich persönlich meint er allerdings nicht SVP-Werte, sondern seine Wohnumgebung in der Stadt Zürich.

In seinem ersten Statement erklärt er, dass der Fall Wädenswil anders als die bisherigen Glockenstreite zu beurteilen sei, weil er in einem Stadtzentrum stattfinde: «Stark lärmvorbelastete Gebiete müssen umso mehr geschützt werden. Eine Einschränkung des Viertelstundenschlags würde hier einiges bringen.» Man müsse eine Abwägung von Tradition versus Ruhebedürfnis vornehmen: «Das Ruhebedürfnis geht aus meiner Sicht vor.» Das sei der entscheidende Unterschied zu den bisherigen Bundesgerichtsurteilen, die Fälle im Zürcher Oberland betrafen. In Wädenswil seien die Verhältnisse anders, weshalb es keine Praxisänderung sei, wenn das Bundesgericht hier nun anders entscheiden würde.