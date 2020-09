Keine Chance für höhere Kinderabzüge: Hochrechnung sagt 65 Prozent Nein voraus

(wap) Die Gegner der Erhöhung der Kinderabzüge haben sich durchgesetzt. Laut einer von SRF publizierten ersten Hochrechnung von gfs.bern um 12.30 Uhr lehnen 65 Prozent der Stimmberechtigten die Vorlage überraschend deutlich ab. Diese sah vor, den Kinderabzug bei der Bundessteuer von 6500 auf 10'000 Franken zu erhöhen. Da ärmere Familien keine oder nur wenig Bundessteuer bezahlen müssen, wäre dies vor allem Gutverdienern zu Gute gekommen. Linke sahen darum in der Vorlage eine Steuersenkung für Reiche und ergriffen das Referendum. Das Geld, welches dem Bund damit verloren gegangen wäre, fehle dann bei der Unterstützung benachteiligter Familien, so ihre Argumentation. Die Nein-Parole kam von SP, Grünen und Grünliberalen. SVP, FDP und CVP unterstützten die Vorlage.

In einer ersten Reaktion gegenüber SRF interpretierte der Basler SP-Nationalrat Beat Jans das deutliche Resultat als «Warnschuss»: Auch weitere «Steuersenkungen für Reiche», etwa bei der Reform der Verrechnungssteuer, müssten mit Widerstand rechnen, so Jans. «Die Bevölkerung schluckt das nicht mehr», sagte er. Der Zürcher CVP-Nationalrat Philipp Kutter kritisierte in einer ersten Reaktion gegenüber SRF, die Gegner hätten vor allem mit dem «Neid-Argument» gespielt.

Vorlage spaltete auch Bürgerliche

Für die Angriffsfläche hatte Kutter selbst gesorgt. Er hatte bei der Beratung des Gesetzes im Parlament vorgeschlagen, neben der ursprünglich vorgesehenen Erhöhung der Abzüge für die Kinderfremdbetreuung auch den allgemeinen Kinderabzug zu erhöhen. So wollte der CVP-Mann verhindern, dass Familien, die ihre Kinder selbst betreuten, unfair behandelt würden. Unterstützt wurde sein Vorschlag am Anfang von CVP und SVP, die FDP schwenkte erst später um und verschaffte ihm so in letzter Minute eine Mehrheit. Geschlossenen Rückhalt fand die Vorlage bei den Liberalen aber nicht. So setzte sich mit der Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder eine prominente Vertreterin für eine Beschränkung auf die ursprüngliche Vorlage ohne Erhöhung des allgemeinen Kinderabzuges ein.

Denn mit Kutters Vorschlag hatte die ursprünglich geringfügige Entlastung eine völlig neue finanzpolitische Dimension angenommen. Die höheren Abzüge bei der Fremdbetreeung hätten den Bund 10 Millionen Franken jährlich gekostet, mit der Erhöhung des allgemeinen Kinderabzuges aber wären die Steuerausfälle auf 380 Millionen Franken gestiegen. Profitiert hätte davon nur, wer tatsächlich Bundessteuer bezahlt. Im Abstimmungskampf rechneten die Gegner vor, dass so 45 Prozent der Familien leer ausgingen. Die Gegner sprachen deshalb vom «Kinderabzug-Bschiss».

Ebenfalls vorgesehen war in der Vorlage, höhere Abzüge für die Fremdbetreuung beispielsweise in Kindertagesstätten zu gewähren. Statt wie bisher 10'100 Franken hätten neu 25'000 Franken abgezogen werden können. Die hätte besonders für hochqualifizierte Frauen Anreize liefern sollen, früh wieder ins Berufsleben einzusteigen. Beat Jans kündigte am Abstimmungssonntag an, dieses Thema wieder aufgreifen zu wollen. Es brauche sowohl Abzüge für die externe Kinderbetreeuung als auch direkte Unterstützung für Kindertagesstätten.