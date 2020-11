Kein Wachstum: Spitalkosten bleiben 2019 stabil

(rwa) 2019 war jede achte Person in der Schweiz für eine stationäre Behandlung in einem Spital oder einem Geburtshaus. Zum zweiten Mal in Folge sind die Kosten jedoch stabil geblieben, wie neue Zahlen zeigen, die das Bundesamt für Statistik am Freitag veröffentlicht hat. Insgesamt verbuchte der stationäre Bereich Kosten von 19,1 Milliarden Franken. Ein stationärer Fall kostete im Schnitt rund 13'200 Franken.

Weiter angestiegen sind letztes Jahr dagegen die Kosten im ambulanten Bereich – und zwar um 4,6 Prozent. Allerdings fällt der Bereich mit 8,4 Milliarden Franken weniger stark ins Gewicht als der Spitalbereich.