Die Waldbrandgefahr bedroht auch die grossen Höhenfeuer, die in diversen Gemeinden zum 1. August entzündet werden. In Balsthal überlegt sich der Holzfluh-Verein, ob man das traditionelle Höhenfeuer überhaupt aufbauen will – und das ausgerechnet an einem Jubiläum. «Wir mussten es auch schon absagen. Natürlich bedauern wir das, wir hätten unser Freiheitsfeuer viel lieber zum 80. Geburtstag unseres Vereins. Aber so nicht», sagt Max Rütti vom Holzfluh-Verein.

Die Kantone Aargau und Solothurn werden diese Woche darüber beraten, ob ein Feuerwerksverbot nötig ist. Immerhin: Trotz Verbot können am 1. August unter bestimmten Umständen dennoch Feuerwerke gezündet werden – zum Beispiel an speziellen Orten, wo die Feuerwehr die Situation beobachtet.

(sam)