Wegen Rahmenabkommen kein Anschluss an Corona-App: Schweiz soll mit allen 27 EU-Staaten einzeln verhandeln

Die Fallzahlen in der Schweiz steigen gerade stark an. Und das zeigt sich auch in der Schweizer Corona-App. Wer positiv auf Corona getestet wird und die App nutzt, erhält einen Code, den er auf der App eingibt. Daraufhin werde enge Kontaktpersonen gewarnt. Die Zahl der eingegebenen Codes ist in den letzten Tagen stark angestiegen und hat die 200er-Grenze jeweils überschritten. Noch im September wurden an keinem einzigen Tag mehr als 100 Codes eingegeben. Zwischen dem 3. und dem 10. Oktober waren es nun gesamthaft 1223. Die Gesamtzahl der aktiven Corona-Apps beträgt aktuell rund 1,7 Millionen. (dow)