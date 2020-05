Kantone wollen bei Verrechnungssteuer nachbessern

(wap) Die Schweizer Unternehmen sollen weniger Steuern bezahlen müssen und der Fremdkapitalmarkt somit gestärkt werden: Dies ist das Ziel einer Anpassung der Verrechnungssteuer, die der Bundesrat in Vernehmlassung gegeben hat. Am Freitag hat sich die Finanzdirektorenkonferenz dazu geäussert. Sie unterstützt zwar die Stossrichtung der Reform. Aber: Den Kantonen beschere sie einen erheblichen Umsetzungsaufwand und zusätzliche finanzielle Risiken.



Der Bund müsse deshalb zusammen mit den Kantonen Lösungen erarbeiten, schreibt die Finanzdirektorenkonferenz in ihrer Stellungnahme an Finanzminister Ueli Maurer. Besonders beim Vollzug der Rückerstattungen müsse den Digitalisierungsbemühungen der Kantone Rechnung getragen werden. Weiter sei es angezeigt, dass sich der Bund an den Kosten der Umsetzung beteilige.