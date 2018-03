Bisher liess sich jedoch nicht belegen, dass es immer mehr Tempo-30-Zonen gibt. Der Bund erhebt dazu keine Daten, die Kantone informieren ebenfalls nicht darüber. Auf Anfrage von SonntagsBlick haben die Tiefbauämter einiger Kantone nun aber erstmals Zahlen zusammengestellt.

Das Ergebnis: Die Anzahl der Tempo-30-Zonen ist in den vergangenen zehn Jahren geradezu explodiert. Im Kanton St. Gallen, ohne die Hauptstadt, gibt es heute 92 Tempo-30-Zonen. 72 davon wurden in den vergangenen zehn Jahren bewilligt. In Freiburg sind es 172, 2007 waren es gerade einmal 56. Im Kanton Luzern wurden seit 2007 234 Tempo-30-Zonen bewilligt – und das ohne die drei grössten Gemeinden Luzern, Emmen und Kriens.

Am meisten Gas gegeben in Sachen Tempo 30 haben aber die Berner. Sie machten ihrem Ruf alle Ehre und bewilligten zwischen 2007 und 2017 ganze 356 Langsamfahrzonen. Gab es im Kanton Bern vor zehn Jahren noch 137 Tempo-30-Zonen, sind es heute 493.