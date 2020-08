Kanton Bern meldet: Todesfall eines jungen Mannes war eine Fehlmeldung

(chm) Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern schreibt am Freitagabend, dass die Fehlinformation «aufgrund von Unklarheiten auf der klinischen Meldung einer Person erfolgte, die sich in Isolation befindet und keine schweren Covid-19-Symptome hat». Der Kanton habe keine Todesmeldung an das BAG gesandt. Dieses habe wiederum mitgeteilt, dass die Todesfallstatistik am Samstag um -1 korrigiert werde, schreibt der Kanton Bern.