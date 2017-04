In der Stadt Zürich war der Montag dank dem traditionellen Sechseläuten Feiertag. Eingeladen war auch Claudine Schmid, seit Jahrzehnten im Kanton wohnhaft und Abgeordnete des Parti républicain in der französischen Nationalversammlung – als Vertreterin der Auslandfranzosen in der Schweiz und Liechtenstein.

Ausserhalb Frankreichs leben nirgends so viele Franzosen wie hierzulande. Von den 180 000 angemeldeten Personen sind rund 133 000 im entsprechenden Wahlregister eingetragen. Gut die Hälfte von ihnen ging am Sonntag zur Urne und sorgte dabei für ein mittleres Erdbeben: Traditionell ist die Schweiz nämlich eine Bastion der Républicains, Nicolas Sarkozy holte 2012 im zweiten Wahlgang fast doppelt so viele Stimmen wie der gewählte François Hollande. Dieses Mal jedoch gaben die Auslandfranzosen ihre Stimme am häufigsten Emmanuel Macron von der Bewegung «En Marche», er kam auf über 34 Prozent. François Fillon, der Spitzenkandidat von Claudine Schmids Partei, erhielt nur gut 30 Prozent. Besonders frappant war der Unterschied im Wahlkreis Zürich.