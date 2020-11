Kampf um die Konzern-Verantwortung: Wie schwierig sind Klagen in Entwicklungsländern tatsächlich?

Die Justiz vor Ort funktioniere. Schweizer Konzerne müssten in Entwicklungsländern geradestehen für Verfehlungen von Tochtergesellschaften. Das sagt Bundesrätin Karin Keller-Sutter als Argument gegen die Konzerninitiative. Nur: Wie einfach können Betroffene klagen gegen Verletzungen von Menschenrechten und Zerstörungen der Umwelt? Drei Beispiele.

Lizenz entzogen: Solway Group in Guatemala

Wer die Firma an der Baarerstrasse 8 in Zug anruft, klingelt ins Leere. Ein Augenschein vor Ort zeigt: Die Solway Investment Group hat im sechsten Stock eines Bürogebäudes ein kleines Office gemietet. Es liegt an einer Ladenpassage und ist Hauptsitz der Bergbaugruppe. Sie ist weltweit grösster Nickelproduzent in Privatbesitz. Gegründet wurde sie vom russischen Milliardär Alexander Bronstein. Die Holding befindet sich auf Malta.