«Die neue Schlechtschreibung»: So lautet das Fazit des deutschen Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» über die Methode «Schreiben nach Gehör», die Jürgen Reichen (1939–2009) erfunden hat. Der Schweizer Reformpädagoge wollte den Kindern die Freude an der Sprache nicht durch lästige Korrekturen vergällen. Fehler machen ist erlaubt, bei Wortbildern wie «ICh SchBiLE FUSBAL MiTMEiNeM PAPA» schreitet niemand ein. Das anarchistische Schreiben wird gelernt mit einer Anlauttabelle, in der Bildchen Buchstaben illustrieren. Ein «A» steht zum Beispiel für Affe.

Zahlreiche Studien zeigen, dass Schüler, die mit der Reichen-Methode unterrichtet wurden, deutlich fehlerhafter schreiben als jene, die das Abc mit der klassischen Fibelmethode lernten. Besonders schlecht bekommt «Schreiben nach Gehör» Kindern, die aus fremdsprachigen Familien stammen und die sich in der Schule ohnehin schon schwertun.

«Schüler prägen sich falsche Wortbilder ein»

Wie viele Kinder hierzulande mit der Reichen-Methode schreiben lernen, ist unklar. Die Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) verfügt über keine Daten. Im Lehrplan 21 ist die Lernmethode ausdrücklich aufgeführt. Und gemäss einem Bericht der Nidwaldner Bildungsdirektion setzten 2017 neun Kantone Lehrmittel ein, welche das Konzept «Schreiben nach Gehör» explizit im Titel führen.