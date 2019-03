«Der Glaube, senfkorngross, versetzt den Berg ins Meer; denkt, was könnte er tun, wenn er ein Kürbis wär!» Dies schrieb der deutsche Lyriker, Theologe und Arzt Johannes Scheffler (1624-1677), bekannter unter dem Namen Angelus Silesius. Dass er damit mehr Recht bekommen würde als er sich je erträumen konnte, das zeigt ein bestechendes Projekt aus Senegal, das MenschOlten! mit seiner Fastenzeitaktion unterstützt. Eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt, der Flaschenkürbis, dessen hölzerne Schale Kalebasse genannt wird, bedeutet nämlich für Frauen in Senegal mehr als nur ein Behälter, um Geld zu sammeln.

Schicksal in die Hand nehmen

Sogenannte Kalebassengruppen, mehrheitlich aus Frauen bestehend, nehmen ihr Schicksal selber in die Hand und legen ihre bescheidenen Ersparnisse zusammen. In Rücksicht auf die finanziellen Möglichkeiten der Mitglieder, zahlt jedes bei den Treffen so viel ein, wie es gerade entbehren kann. Wenn in einer Dürreperiode oder persönlichen Notsituation einzelne Mitglieder dringend auf Unterstützung angewiesen sind, wird solidarisch auf die Kasse zurückgegriffen und ein zinsloses Darlehen gewährt. Diese monatliche Sammlung wird feierlich begangen, meist mit Gesang und Tanz. Ein weisses Tuch, das symbolisch für die Hoffnung und Zuversicht steht, bedeckt die Kalebasse, wo jede Frau anonym ihre Spende einwerfen kann. Frauen aus Thialane, ein Flecken mitten im Saloum-Delta, einem der grössten Naturschutzgebiete Senegals, erzählen, dass in der Zeit vor der Solidaritätskalebassen jede für sich den Alltag zu meistern versuchte und sich keine von ihnen für die Gemeinschaft engagiert hätte. Nun hätten sie eine Zukunftsperspektive und es sei unter ihnen, deutlich mehr Gemeinschaftssinn zu spüren.

Das ökumenische Projekt von Fastenopfer, Brot für Alle sowie Partner sein fördert damit ein Umdenken bei der ländlichen Bevölkerung. Durch Eigeninitiative und Freiwilligkeit steigt die Motivation, selber an der Armutssituation etwas zu ändern. Wenn es in Zeiten der Trockenheit, der «Soudures», an Saatgut, Nahrung, Medizin und Schulgeld fehlte, so haben sich früher die Menschen durch teure Kredite hoch verschuldet und sind in eine ausweglose Abhängigkeit geraten. Mit den Spargruppen hingegen befreien sie sich gegenseitig aus der Armutsspirale.

Dass sich das System seit der Einführung vor zehn Jahren bewährt hat, zeigen die Zahlen: Bisher haben sich 50 000 Personen in mehr als 1000 Kalebassengruppen gemeinschaftlich organisiert und die 14 000 vergebenen zinslosen Kredite konnten wieder zurückbezahlt werden. Dieses Projekt der kleinen Schritte, aber längerfristig von grosser Wirkung, ist in der Bevölkerung gut verankert. Die Solidaritätskassen finden auch bei den lokalen Autoritäten und Politikern viel Akzeptanz und Anerkennung. Für ein Land, das trotz hohes Wirtschaftswachstum immer noch den Status eines Entwicklungslandes hat und stark von der Entwicklungshilfe sowie den Überweisungen der Auslandssenegalesen abhängig ist, ist dieses Projekt ein beachtlicher Erfolg in Richtung Selbstbestimmung.

Rechte der Frauen im Zentrum

Die ökumenische Kampagne jährt sich im Jahr 2019 zum fünfzigsten Mal. Es will die Stärkung der Rechte der Frauen ins Zentrum rücken. Wie am Beispiel von Senegal tragen viele Frauen oft die Hauptlast in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und leisten viel Care-Arbeit ohne Entlöhnung oder Anerkennung. Die Kalebassengruppen wirken in Senegal am Wandel mit, dass mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern möglich wird und für die Menschen einen lebenswerten und zukunftsfähigen Lebensraum entsteht. Das Team von MenschOlten!, eine Aktion der Oltner Kirchen zur Fastenzeit, dankt für die Solidarität.

