Nach einem operativen Eingriff ist der Darm quasi gelähmt und braucht einige Zeit, bis er wieder normal funktioniert. "Wir haben festgestellt, dass die Darmfunktion rascher wieder funktioniert, wenn die Patienten nach einem Eingriff Kaffee anstatt Tee oder Wasser trinken", erklärte Antonio Nocito vom Kantonsspital Baden gemäss einer Mitteilung desselben vom Dienstag. Zudem konnten die Patienten das Spital einen Tag früher verlassen.

Für ihre Studie teilte das Team um Nocito und Simone Hasler-Gehrer 115 Darm-OP-Patienten zufällig in eine Kaffee- und eine Teegruppe ein. Nach Kaffeekonsum konnten die Patienten im Schnitt neun Stunden früher wieder aufs WC und ein deutlich grösserer Anteil hatte innert 24 Stunden nach der OP auch wieder Stuhlgang - 7 Prozent unter den Kaffeetrinkern versus 1,7 Prozent bei den Tee trinkenden Teilnehmenden.

Ganz überraschend ist das Ergebnis nicht: Kaffee wirkt verdauungsfördernd und regt unter anderem die wellenförmigen Kontraktionen der Darmmuskulatur an. Möglicherweise könnte der positive Effekt nach der Darm-OP sogar noch deutlicher sein: Gerade in der Teegruppe hielten sich die Patienten nicht immer an das Versuchsprotokoll und tranken ebenfalls die eine oder andere Tasse Kaffee, wie dem Fachartikel in "Diseases of Colon and Rectum" zu entnehmen ist.

Um den Darm wieder in Gang zu bringen, sollten Patienten nach einer Darm-OP so rasch wie möglich wieder aufstehen und sich bewegen. Auch regelmässiges Kaugummikauen soll helfen, schrieb das Spital. Gerade für Ältere sei das aber oft keine Option, so Hasler-Gehrer. Da wäre dreimal täglich Kaffee nach der Darm-OP eine Alternative. Eine positive Nebenwirkung sei, dass die Tasse Kaffee nach der OP auch einen gewissen Wohlfühleffekt habe.