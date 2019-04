Bundespräsident Ueli Maurer hatte am Montag einen Interview-Termin in der SRF-Wirtschaftssendung Eco – verliess das Fernsehstudio allerdings vor der Aufzeichnung wieder. Das schreibt Moderator Reto Lipp auf Twitter.

Lipp wollte den Finanzminister zur Steuervorlage 17 befragen, über die die Stimmberechtigten am 19. Mai abstimmen. Maurer habe sich an der Formulierung "alter Wein in neuen Schläuchen" im Beitrag gestört, schreibt Lipp. Ausserdem passte Maurer nicht, dass Christoph Schaltegger, Professor für politische Ökonomie an der Universität Luzern, im Beitrag vorkommt. Das sei der falsche Kritiker der Vorlage.