Erleichterungen bei der Unternehmensgründung und ein flexibleres Arbeitsrecht – das sind Forderungen aus dem Positionspapier zum Thema KMU, das der SP-Reformflügel um den Zürcher Ständerat Daniel Jositsch diese Woche veröffentlicht hat.

Im Papier wird nicht mit Kritik an der gegenwärtigen sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik gespart. So heisst es etwa: «Ein vertieftes Verständnis für die spezifischen Erfordernisse der KMU fehlt über weite Strecken.»

Bei der Präsidentin der Jungsozialisten, Ronja Jansen, kommen diese Zeilen gar nicht gut an: «Zu behaupten, in der SP mangle es an Verständnis für die KMU, ist absurd.» Auch bei kleinen Unternehmen stünden für die Partei die Rechte der Arbeitnehmer im Zentrum. Die Reformplattform hingegen stehe offenbar für die Interessen der Eigentümer ein, so Jansen. Und weiter: