«Die Jungen sind in den Gemeindeexekutiven nur sehr marginal vertreten», hielt ein Team um den Soziologen Hans Geser und den Politologen Andreas Ladner 2011 in einer grossen Studie über die Exekutivmitglieder in den Schweizer Gemeinden fest. «Nicht einmal jeder zwanzigste Gemeinderat ist jünger als 35. Dagegen tragen die 45- bis 65-Jährigen mit einem Anteil von zwei Dritteln an allen Gemeinderäten die Hauptlast der kommunalen Regierungstätigkeiten.» Insgesamt, so die Politologen, habe das Durchschnittsalter aller Schweizer Exekutivmitglieder Ende 2008 51 Jahre betragen. Neuere Untersuchungen gibt es nicht.

Wenig überraschend, wenn man obige «Top 10» der jungen Schweizer Exekutivpolitiker betrachtet: In der lateinischen Schweiz waren die Jungen vor neun Jahren stärker vertreten als in der Deutschschweiz. Überraschender hingegen: In ländlichen Gebieten waren die Gemeinderäte im Durchschnitt deutlich jünger als in den städtischen Zentren und ihren Agglomerationen. Die Forscher machten hierfür die «unterschiedliche Grössenstruktur» zwischen Agglomerationen und ländlichen Gebieten verantwortlich. Einfacher ausgedrückt: In den Städten gibt es mehr Konkurrenz.

Verhältnismässig junge Politiker kümmerten sich Ende 2008 in den Gemeinden vor allem um die Ressorts Bildung, Sport und Freizeit. Die Schlüsselressorts Präsidium und Finanzen hingegen waren fast ausnahmslos von älteren Mitgliedern besetzt. (dbü)