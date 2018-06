Schon in den Jahren zuvor intervenierten Schulpfleger mehrmals beim Kanton. Sie kritisierten, dass bei Jegge die Vermittlung des Schulstoffes zu kurz komme. Eine Frau, die im Bericht anonymisiert wird, verlangte von Jegge, dass er nicht nur Psychologe der Kinder sein solle, sondern vor allem deren Lehrer. Nach weiteren Schulbesuchen von anderen Personen wurden ähnliche Missstände moniert: In Jegges Schülergruppen herrschten offenbar chaotische Zustände, wobei der Lehrer oft nicht einmal anwesend war. Nach der Publikation seines Bestsellers häuften sich seine Abwesenheiten. Und kein einziger seiner Schüler schaffte den geplanten Wechsel von der Sonder- in die Regelklasse.

Als Keller wiederholt mit Kritik aus der Gemeinde konfrontiert wurde, verschaffte er seinem Ärger Luft, indem er sich in einer Aktennotiz des Stilmittels des Sarkasmus bediente. Er schrieb: «Ich bin ‹gerne› bereit, auch noch zum dritten Mal Nachforschungen zu machen, wenn gewünscht kann ich auch das FBI einschalten. Man könnte aber auch einmal die pädagogischen Ideen von Jegge diskutieren.»

Die Nähe des Amtschefs

Nicht im Bericht steht, dass Keller, der gleich alt ist wie Jegge, ebenfalls ein zu nahes Verhältnis zu einem seiner Schützlinge pflegte. 1992 liess er einen seiner Lehrlinge bei sich übernachten und weckte diesen am Morgen. Der Amtschef tauchte im Morgenmantel am Bett auf und massierte den Nacken des 18-Jährigen, der nur einen Slip trug. Vor Gericht stritt Keller die Handlung nicht ab. Er gab an, den Lehrling massiert zu haben, um dessen verspannte Muskulatur zu lockern. Jegge argumentierte später ähnlich und erklärte seine sexuellen Übergriffe als Lockerungsübungen. Keller war vor Gericht aber erfolgreich. Die Rückenmassage habe zwar die Persönlichkeitsrechte des Lehrlings verletzt, stelle aber keine sexuelle Handlung dar, hiess es im Freispruch.