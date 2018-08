Die HB-HOT der Nostalgie-Airline Ju-Air, die in den Bündner Bergen abstürzte, hat laut «SonntagsBlick» eine schillernde Geschichte. Das dreimotorige Flugzeug kam 1939 zur Schweizer Luftwaffe. Den ersten grossen Auftritt hatte es im Hollywood-Streifen «Agenten sterben einsam von 1968. Den Filmfans ist vor allem der ikonische Winter-Tarnanstrich in Erinnerung, den das Flugzeug auch in echt bis Anfang der 80er-Jahre trug – allerdings mit Schweizerkreuz auf dem Heck und nicht mit Nazi-Hakenkreuz wie im Film. Die Stars Richard Burton und Clint Eastwood schaffen am Ende des Kriegsfilms dank des Flugzeugs ihre spektakuläre Flucht. Als die Schweizer Luftwaffe die Ju-52 ausmusterte, gründeten Fans des Flugzeugs den Verein der Freunde der schweizerischen Luftwaffe (VFL), der in Dübendorf registriert ist. Er ist der Trägerverein der Ju-Air. Vier Ju-52 übernahm die Nostalgie-Airline damals, eine ging vor zwei Jahren in den Ruhestand. Für den ehemaligen Armeeflieger HB-HOT begann ein zweites Leben als Rundflug-Flugzeug. 2008 kam es erneut ins Kino. Und wieder mimte es ein Nazi-Flugzeug: Für den Zweiten-Weltkriegs-Film «Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat» mit Held Tom Cruise wurde in Berlin gedreht.