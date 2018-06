Sie bewältigen ein immenses Programm. Direkt nach der Reise in die Mercosur-Staaten sind Sie nach Washington geflogen, um den US-Handelsminister zu treffen. Kaum zurück, ging es nach Brüssel zur EU-Handelskommissarin Malmström. Woher nehmen Sie die Energie?

Als Unternehmer bin ich mehr in der Welt herumgeflogen als heute als Bundesrat. In jungen Jahren habe ich das problemlos weggesteckt, erst mit 50 Jahren wurden die langen Flugreisen spürbar. Wenn man etwas Positives erreicht, kann man sehr viel ertragen. Ist eine Reise nur für die Galerie, steckt man die Strapazen weniger leicht weg.

Die Mercosur-Reise war ein Erfolg?

Ja, schon am zweiten Tag hat sich die Stimmung innerhalb der Delegation, aber auch in den Gesprächen mit den ausländischen Ministern verändert. Die Dynamik endete mit der kollektiven Feststellung: Wenn die EU tatsächlich zu einem Abkommen mit den Mercosur-Staaten kommt, dann müssen wir nachziehen, und die Konzessionen für die Schweizer Landwirtschaft wären vertretbar. Maschinenbauer, Pharmazeuten und Uhrmacher bekämen neue Exportmöglichkeiten und die Bauern könnten stolz sein, das mit ermöglicht zu haben.

Die EU und die Mercosur-Staaten scheinen sich doch nicht so schnell zu einigen. Haben Sie auf Panik gemacht?

Nein. Egal wann der Abschluss zwischen der EU und den Mercosur-Staaten kommt: Wir müssen innerhalb eines Jahres nachziehen, weil unsere Firmen ansonsten gegenüber EU-Konkurrenten stark benachteiligt wären. Im Dezember sah es so aus, als ob die EU und Mercosur kurz vor dem Abschluss stehen. Nun hat US-Präsident Trump mit seinem Handelsstreit dazwischengefunkt. Das Abkommen hat in Brüssel derzeit nicht oberste Priorität.

Die Bauern sind sehr freihandelskritisch. Der Nationalrat hat erst die Gesamtschau zur Agrarpolitik zurückgewiesen. Ist der Abbau des Grenzschutzes damit vom Tisch?

Die Landwirtschaft verteidigt ihre Errungenschaften – wie andere Branchen auch. Doch die Bauern lassen mit sich reden. Sie wollen den Exportfirmen nicht das Geschäft vermasseln: Im Nationalrat haben Landwirtschaftsvertreter und bürgerliche Politiker betont, Handelsabkommen müssten im gesamtwirtschaftlichen Interesse möglich sein. Wenn man aufzeigen kann, dass die Bauern aufgrund neuer Freihandelsabkommen wenig verlieren und gar neue Chancen erhalten und gleichzeitig für die übrigen Branchen neue Märkte aufgehen, dann sind die Bauern konstruktiv.

Sie zeichnen ein nettes Bild der Bauern. Dabei hat Bauernpräsident Markus Ritter Sie persönlich scharf attackiert, die Bauern haben die agrarpolitische Gesamtschau zu einer Machtdemonstration im Parlament genutzt und Ihren runden Tisch zu Mercosur boykottiert.

Wir haben mittlerweile einen Nachmittag im Restaurant Bären in Madiswil verbracht (schmunzelt). Wir telefonieren regelmässig und tauschen uns aus. Jeden zweiten Tag sitzen bei mir an diesem Tisch irgendwelche Landwirtschaftsvertreter und wir suchen miteinander nach Lösungen. Niemand will Streit um des Streites willen. Die Positionen des Bauernverbandes sind auch parteipolitisch beeinflusst. Und bald sind wieder Wahlen.

Haben Sie den Dialog zu spät gesucht?

Nein. Die heftigen Reaktionen der Bauern auf die Publikation der agrarpolitischen Gesamtschau im letzten November hatten wir nicht erwartet. Denn bereits im Juli hatten wir das Papier in den Grundzügen angekündigt. Am 1. November haben die Bauern dann nur das letzte Kapitel gelesen und sich enerviert. Dabei ist die Gesamtschau einfach eine ungeschminkte Auslegeordnung. Für mich ist sie wie ein Legobaukasten: Man nimmt die Teile daraus, die man haben möchte und baut sich so die Politik der Zukunft. Die Bauern haben fälschlicherweise daraus geschlossen, dass wir Freihandel mit der EU und allen übrigen Staaten wollen. Deshalb sind sie auf die Barrikaden gestiegen. Als sie oben waren, war es nicht einfach, sie wieder runterzuholen.

Sie würden die Gesamtschau wieder genau gleich schreiben – inklusive dem berühmten Satz, dass der Bundesrat die Preisdifferenz landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Vergleich zum Ausland mittelfristig um 30 bis 50 Prozent senken will?

In diesem Satz geht es um den Grenzschutz. Wenn man ehrlich miteinander umgeht – und das ist die Voraussetzung für stabile Beziehungen –, dann muss diese Information im Bericht stehen. Vielleicht würden wir den Satz etwas anders formulieren oder mehr erklären. Mit dem Zusatzbericht tun wir das nun. Ich würde nur etwas anders machen: Ich würde den Bericht nicht einfach abgeben, sondern die Bauern um einen Tisch versammeln und mit ihnen jede Seite des Berichtes durchgehen.

Neue Freihandelsabkommen wird es nicht mehr geben, ohne dass die Schweiz Zugeständnisse im Agrarbereich machen wird.

Ja, das ist so, nicht nur bei Mercosur. Wir würden gerne das Abkommen mit Kanada revidieren, doch dann müssen wir auch über Konzessionen in der Landwirtschaft reden. Dasselbe mit Mexiko. Der Nationalrat hat uns verboten, mit Malaysia über Palmöl zu reden. Stimmt der Ständerat dieser Vorgabe auch zu, dann ist das Freihandelsabkommen ebenso wie jenes mit Indonesien gestorben. Denn Palmöl ist das wichtigste malayische Exportprodukt. Wir haben einen grossen Bedarf an Aufklärung. Mittlerweile sind die Beziehungen zwischen mir und den Bauern wieder auf einem normalen Niveau. Wir können auch diese schwierigen Fragen wieder ansprechen und diskutieren.

Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandprodukt ist sehr klein, die Bauernlobby aber extrem stark und laut. Ärgert Sie das?

Ich messe die Bedeutung der Landwirtschaft nicht an ihrem BIP-Anteil und der Anzahl Beschäftigten, sondern an ihrer grossen Bedeutung für die Versorgungssicherheit. Wir haben brutto einen Selbstversorgungsgrad von 55 bis 60 Prozent. Wenn es weiterhin gelingt, den Bauern eine Million Hektare Nutzfläche zu sichern, dann kriegen wir das auch in Zukunft hin. Das ist eine sehr respektable Leistung.

Ist die Liberalisierung in der Landwirtschaft zu zaghaft erfolgt?

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Landwirtschaft tatsächlich gut gehütet, auch wenn mit der Landwirtschaftspolitik 2014–2017 erste Weichenstellungen vorgenommen wurden. Doch der Wandel wird nicht nur von der Politik verursacht: Jedes Jahr geben zwei Prozent der Bauernbetriebe auf. Dieser Strukturwandel ist für die betroffenen Familien schwierig. Aber er ist unvermeidbar und damit zumutbar und wird von den Bauern auch einigermassen akzeptiert. Viel schneller kann der Wandel aber nicht stattfinden, das heisst der Umbau der Landwirtschaft wird noch viele Jahre dauern. Wichtig erscheint mir, dass die Kosten so reduziert werden, dass die Bauern eine Chance haben, in kurzer Zeit ihre Investitionen zu amortisieren und auch punkto Preis wettbewerbsfähig sind. Ich habe keine Angst um die Landwirtschaft.

Donald Trump erschüttert das Welthandelssystem mit seinen Strafzöllen. Was bedeutet dieser Handelskrieg für die Schweiz?

Wir haben ihn bis jetzt wenig gespürt. Ich habe mit den hiesigen Stahlproduzenten gesprochen. Sie sind besorgt. Wenn die Strafmassnahmen andauern, werden sie uns treffen, erst recht wenn sie sich auf kleinere Unternehmen auswirken. Herrn Trump habe ich nicht zu kommentieren.