Am Vormittag scheint noch gebietsweise die #Sonne. Am Nachmittag kommt verbreitet #Regen auf. Die #Schneefallgrenze sinkt auf rund 500 m.

Am Mittag um 10 Grad. Zeitweise böiger Nordwestwind.

