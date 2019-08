Der Klimastreik steht am Ende des Jugend-Klimagipfels «Smile For Future». Das Treffen in Lausanne hat fünf Tage gedauert. Sehen Sie die Demo im Livestream.

Die rund 450 Klimaaktivisten aus aller Welt einigten sich in einer Abschlusserklärung auf drei Kernforderungen.

Die Klimagerechtigkeit und -gleichheit müsse gewährleistet werden, lautet eines der Anliegen. Der globale Temperaturanstieg soll unter 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau gehalten werden. Weiter sollen in der Klimapolitik die besten verfügbaren wissenschaftlichen Arbeiten berücksichtigt werden.

Seit Montag hatten sich die jungen Aktivisten an der Universität Lausanne versammelt. Auf dem Programm standen Konferenzen, Workshops und Plenarsitzungen. Ziel der Veranstaltung war es, einen globalen Zusammenhalt der Klimaaktivisten zu schaffen und deren Protest international zu koordinieren. Auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg nahm am Gipfel teil.