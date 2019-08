Die Preise für Lebensmittel und andere Konsumgüter zählen in der Schweiz zu den höchsten in Europa. Das Preisniveau lag 2018 um 52 Prozent über dem Durchschnitt der Europäischen Union. In den letzten Jahren hat sich dieses aber etwas gesenkt, im Jahr 2016 lag es noch um 62 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Island hat die Schweiz zuletzt deshalb überholt und lag 2018 um 56 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Hinter der Schweiz rangieren die skandinavischen Länder Norwegen und Dänemark mit 48 und 38 Prozent. Das geht aus den aktuellsten Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor.

Besonders teuer sind in der Schweiz Lebensmittel und alkoholfreie Getränke (+68 Prozent). Mehr zahlt man hierzulande auch für Bekleidung (+53 Prozent), Hotels und Restaurants (+63 Prozent) und Haushaltsgeräte (+15 Prozent). Günstiger als der EU-Durchschnitt sind hingegen Elektronikartikel (-5 Prozent) und Möbel (-9 Prozent). Preisvergleiche zum umliegenden Ausland liefert regelmässig die Schweizer Stiftung für Konsumentenschutz. Laut einer Studie vom Mai 2019 akzentuiert sich die Hochpreisinsel besonders bei Zeitschriften und Kleidern. Demnach ist zum Beispiel ein Warenkorb von identischen Zeitschriften in der Deutschschweiz 50.9 Prozent teurer als in Deutschland. Der Preisunterschied in der Französischen Schweiz beträgt im Vergleich zu Frankreich plus 56.5 Prozent. Im Tessin sind die Zeitschriften mit 127 Prozent durchschnittlich sogar mehr als doppelt so teuer wie in Italien. Kleider kosten in der Schweiz laut der Studie rund 25 Prozent mehr als in Deutschland, Frankreich und Italien. (gjo)