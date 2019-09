Die heute präsentierte 100er-Note wird noch nicht gleich erhältlich sein, es braucht noch einige Tage Geduld. Am Donnerstag dem 12. September wird die neue Note dann nach und nach in Umlauf gebracht und an die verschiedenen Banken ausgeliefert. Dabei wird die neue 100er-Note jene Note mit der höchsten Auflage am gesamten Bar-Umlauf sein.