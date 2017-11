Über den genauen Inhalt möchte der Autor, der "No Billag" ablehnt, noch nicht sprechen. Schawinski sagt nur, er gehe der Frage nach, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass eine Initiative zur Abschaffung der SRG-Gebühr lanciert wurde: "Wer sind die Schuldigen, wer hat die Verantwortung, und was wird passieren?"

Schawinski befasst sich aber auch mit den Folgen eines Volks-Ja. "Aufgrund meiner in der Schweiz wohl einzigartigen Erfahrungen kann ich Hintergründe liefern. Die sind komplex, aber auch wichtig", sagt der Radio-1-Unternehmer. "Deshalb habe ich nicht nur einen Artikel geschrieben – sondern ein aktuelles Taschenbuch, was es bisher noch nicht in dieser Form gegeben hat."