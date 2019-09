Die heute präsentierte 100er-Note wird noch nicht gleich erhältlich sein, es braucht noch einige Tage Geduld. Am Donnerstag dem 12. September wird die neue Note dann nach und nach in Umlauf gebracht und an die verschiedenen Banken ausgeliefert. Dabei wird die neue 100er-Note jene Note mit der höchsten Auflage am gesamten Bar-Umlauf sein.

Natürlich kann man nach wie vor auch mit dem alter 100er bezahlen. Wie die SNB mitteilt sei die bisherige Notenserie «bis auf Weiteres» gültig. Geldautomaten und Kassenstellen der SNB und der Kantonalbanken jedoch werden werden nur noch die neue Note herausgeben.

Im Frühling 2016 hatte die Schweizerische Nationalbank als erste Banknote der 9. Serie die 50er-Note herausgegeben. Danach wurde in mehreren Schritten je eine neue Note herausgegeben. Die Publikation der 100er-Note ist somit die letzte Note der neuen Serie. Die letzte Serie wurde zwischen 1995 und 1998 in Umlauf gesetzt. (kca/sda)