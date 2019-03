Die letzte Banknoten-Serie wurde vor über 20 Jahren (1995 bis 1998) eingeführt. Mit der heutigen Präsentation des neuen «Ameisi», der violetten 1000er-Note ist die neunte beinahe komplett.

Den Start machte am 12. April 2016 die 50er-Note, gefolgt von der 20er- (Mai 2017) und der 10er-Note (Oktober 2017), welche aus rund 170 neuen Noten weltweilt dann sogar zur Banknote des Jahres gewählt wurde. Zuletzt brachte die SNB im vergangenen August die zweite Version der jüngsten aller Schweizer Banknoten – die 200er-Note gibt es erst seit 1995 – in Umlauf.

Unrühmliche Vorgeschichte

Der Weg zur neuen Banknotenserie war begleitet von zeitlichen Verzögerungen und Pannen. Beim Projektstart im Jahr 2005 war ursprünglich geplant gewesen, eine erste Serie im Herbst 2010 in Umlauf zu bringen. Doch wegen technischer Probleme verzögerte sich die Emittierung schlussendlich um sechs Jahre.

Die Pannenserie hatte unter anderem den früheren Unternehmenschef von Orell Füssli sowie den früheren Spartenleiter des Sicherheitsdrucks den Job gekostet. Orell Füssli druckt seit Beginn des 20. Jahrhunderts die Schweizer Geldscheine.

SNB ist auch Hersteller

Ende 2017 stieg die SNB zudem etwas unfreiwillig in die Papierherstellung ein. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kaufte die finanziell angeschlagene Landqart AG, um die Produktion der neuen Banknotenserie zu sichern. Auslöser war der Auftragsstopp eines wichtigen internationalen Grosskundens bei der Papierherstellerin, der zu einem massiven Umsatzeinbruch führte.

Bargeld vs. Plastikgeld

Apropos: Während beispielsweise in Schweden sogar der Kaugummi am Kiosk elektronisch, sprich mit einer Bank- oder Kreditkarte, gezahlt wird, setzt die Schweiz weiterhin stark auf Bargeld: Kein Land der Welt besitzt soviel pro Kopf wie die Schweiz. Laut der Nationalbank betrug der Bargeldumlauf Ende 2016 rund 78 Milliarden Franken. Das entspricht 9300 Franken pro Kopf – gemessen am Wert sind die Schweizer Weltmeister im Zahlen mit Bargeld. Die neuen Noten sind eine Bekräftigung der Bargeldpolitik der Nationalbank.

(edi)