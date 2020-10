Jet-Lobbyisten im Anflug – einer von ihnen «geht auf alle los»

Es ging keine zwei Tage, da meldete sich schon der erste Lobbyist. Kaum war die Kampfjet-Abstimmung vorbei, erhielten ausgewählte Parlamentarier das erste Lobbying-E-Mail. Der Absender: Dr. Thomas Borer, ehemals Schweizer Botschafter in Berlin, heute umtriebiger Lobbyist im Solde des US-Konzerns Boeing. Unter der Bundeshauskuppel weibelt Borer für den Super-Hornet-Kampfjet des US-Anbieters. «Borer ist ganz schlimm, der geht auf alle los», sagt ein bürgerlicher Sicherheitspolitiker, der nicht namentlich genannt werden will.

Lobbyisten-Zunahme spürbar

Lange hielt sich Boeing, der Anbieter des heutigen F/A-18, in der laufenden Kampfjet-Ausmarchung im Hintergrund. Manche glaubten, als «Platzhirsch» verlasse sich der US-Konzern auf seine bestehenden Kontakte.

Aber jetzt ist Lobbyist Borer auf der Piste, und wie. Den Parlamentariern aus dem linken Lager schrieb er: Man habe erfahren, dass sie kritisch gegenüber den Amerikanern seien. Sein Angebot: ein Treffen mit Alain R. Garcia, Boeings Mann in Bern. Hätten die Parlamentarier Garcia, einen ehemaligen F/A-18-Piloten und Kriegsveteranen, getroffen – was die Politiker ablehnten –, so hätte er ihnen wohl zu erklären versucht, was Boeing nach dem knappen Ja zum 6-Milliarden-Deal überall sagt: Man habe bereits eine Infrastruktur in der Schweiz, der Unterhalt käme günstiger als bei den drei verbliebenen Konkurrenten.