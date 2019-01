Was es bedeutet, zu klug für seine Klassenkameraden zu sein, weiss vielleicht niemand besser als das Mathe-Genie Maximilian Janisch. Mit acht landete er am Gymnasium Immensee SZ. Nur ein Jahr später legte er die Mathematik-Matura mit Bestnoten ab. Seit Sommer studiert der heute 15-Jährige an der Universität Zürich. Er ist das beste Beispiel, wozu ein Jugendlicher fähig ist, wenn er früh gefördert wird. Doch sein Weg war steinig: Statt Maximilian zu ermutigen, wollten ihn viele bremsen. Noch heute prangert Maximilians Vater das Schweizer Bildungssystem an: «Die Schulen fördern Begabte viel zu wenig.»

Mit einem IQ von 149+ bleibt Maximilian eine Ausnahme. Doch unterforderte Kinder gibt es in fast jeder Schulklasse, wie der Schweizer Lehrerverband in einem neuen Positionspapier schreibt. Die Lehrer gehen davon aus, dass jedes fünfte Kind zu deutlich mehr fähig wäre, als es in der Schule tatsächlich leistet. Talent, das brachliegt. Talent, das verschwendet wird.