«It's the religion, stupid!» - Wie Gerhard Pfister mit seiner CVP den konfessionellen Graben überwinden will

In der Basis-Befragung bevorzugten 53 Prozent einen Namen mit dem Begriff «Mitte». Und in der repräsentativen Bevölkerungsumfrage halten 80 Prozent den C-Namen für die schlechteste Variante.

Gerhard Pfister nimmt sich Zeit für das Interview, das am Rande der Session in der BEA-Expo stattfindet. Auch Generalsekretärin Gianna Luzio ist dabei.

An der letzten Fraktionssitzung sagte ein Fraktionsmitglied: «Die Weiterentwicklung der Partei ist gut und recht. Das entbindet uns aber nicht harter Arbeit.» Auch ich sagte, dass wir Schwerpunkte setzen und mehr arbeiten müssen. Das war auch ein Appell an mich selber. Der Erfolg der SVP in den 90er-Jahren war das Resultat langjähriger Arbeit. Ueli Maurer hat damals als Präsident fast jeden Abend eine Ortspartei gegründet.

Das neue Parteiengebilde wird also am Inhalt arbeiten müssen?

Die Verbindung von Freiheit und Solidarität. Typisch an der Mitte und damit an der CVP ist: Sie verbindet, und sie setzt den Menschen ins Zentrum, statt eine Ideologie. Wo ich der NZZ recht gebe: Die Bezeichnung Mitte ist noch kein Programm. Das Programm entscheidet sich wie bei links oder rechts über den Inhalt.

Sie legen jedes Wort auf die Goldwaage. So kennt man Sie gar nicht. Ist die Situation in der CVP ausserordentlich angespannt?

In der CVP gibt es starke Widerstände dagegen, das C aufzugeben.

Verschiedene Kantone wie etwa das Tessin und Genf fühlten sich in der Coronazeit von Bundesbern alleine gelassen. Sie hatten den Eindruck, Bern habe wenig Verständnis für ihre Situation. Ich stelle eine zunehmende Entfremdung zwischen Kantonen und Sprachregionen und einen abnehmenden Willen zum Konsens in der Politik fest. Das macht mir Sorgen. Andererseits hat die Schweizer Bevölkerung während des Lockdowns grossen Gemeinschaftssinn bewiesen. Das macht mir wiederum Hoffnung. Die Politik sollte sich daran ein Beispiel nehmen.

Pragmatische Politik ist unser Kerngeschäft. Das macht die CVP aus. Nochmals: Wir orientieren uns nicht an einer Ideologie, sondern am Menschen. Gerade die Coronakrise zeigte, wie unglaublich wichtig der Zusammenhalt der Schweiz ist. Unsere Aufgabe wird damit in Zukunft noch wichtiger.

Gerhard Pfister, 57, ist verheiratet. Er studierte in Fribourg Literatur und Philosophie und doktorierte über den Schriftsteller Peter Handke. Er absolvierte auch den Lehrgang Schulmanagement für Schulleiter des Instituts für Wirtschaftspädagogik der Uni St. Gallen (HSG). 1999 übernahm Pfister das CVP-Präsidium des Kantons Zug, seit 2003 gehört er dem Nationalrat an. Am 23. April 2016 wurde er zum Präsidenten der CVP Schweiz gewählt. Nachdem er die CVP bei den Wahlen 2019 überraschend stabil halten konnte, stiess er einen Reformprozess an: Er will die CVP mit der BDP zusammenführen. (att)

Wer das Problem der CVP verstehen will, dem empfehle ich eine Fahrt von Luzern nach Bern über das Entlebuch und das Emmental. Die Landschaft sieht ähnlich aus. Der grosse Unterschied ist der Wähleranteil der CVP. Er sinkt auf einem Meter Kantonsgrenze von 40 auf 0 Prozent. Obwohl in den Dörfern diesseits und jenseits der Grenze nicht komplett verschiedene Menschen leben.

Selbstverständlich sind wir eine staatstragende Partei, die lösungsorientiert ist und Verantwortung übernimmt. Das ist unsere klassische Rolle. Man kann sie so tatsächlich nur wahrnehmen, wenn man in der Landesregierung sitzt. In einer Demokratie entscheiden aber die Wähler.

«It’s the religion, stupid!», sage ich da– in Anlehnung an Bill Clintons Wahlkampfstrategie «It’s the economy, stupid!», mit der er 1992 die US-Präsidentschaftswahlen gewann. Der Schweizer Sonderbundskrieg von 1847 ist zwar längst vergessen. Es gibt aber ein kollektives Gedächtnis. Die moderate Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), ab 1971 hiess sie mehrheitlich SVP, war bis in die 1980er-Jahre das Pendant der CVP in den reformierten Kantonen. Der damalige CVP-Generalsekretär Hans Peter Fagagnini erzählte mir einmal, dass Blocher in diesen Jahren auf die CVP zukam.

Weshalb?

Er wollte gemäss Fagagnini seine «reformierte» SVP mit der «katholischen» CVP fusionieren. Das hätte durchaus Sinn gemacht. Die Fusionsgespräche scheiterten an der Jura-Frage. Mit der Unabhängigkeitsbewegung orientierte sich der katholische Kanton Jura weg vom Kanton Bern. Eine Fusion wurde für die Berner SVP sehr schwierig.

Blocher gestaltete die SVP um.

Er machte aus der traditionell ländlich-moderaten bürgerlichen Partei eine national-konservative rechte Bewegung. So überwand die SVP die Konfessionsgrenzen und gewann auch die konservativen Innerschweizer. Darum ergänzen sich CVP und BDP sinnvollerweise, denn die BDP versammelt wie wir moderate, bürgerliche Mitte-Wähler. Also solche, die sich in der SVP nicht mehr wohlfühlten.