Ist die Schweiz noch immer eine «Briefkasten-Demokratie»? Initiative will endlich die Digitalisierung forcieren

Als der Bundesrat am 16. März Notrecht erklärte, legte er auch die politischen Rechte still. Ende Mai werden die drastischen Massnahmen gelockert. Die direkte Demokratie wird dann 76 Tage ausser Gefecht gewesen sein.

Es ist verboten, Unterschriften für Initiativen und Referenden zu sammeln. Verboten sind auch Demonstrationen wie am Wochenende in Basel, Zürich und Bern. Die Gemeinden beglaubigen keine Unterschriften, der Parlamentsbetrieb wurde vorübergehend eingestellt, Abstimmungen verschoben.

Graf und Kuster denken etwa an die Digitalisierung der Parlamente, die elektronische Unterschriftensammlung (E-Collecting) und an neue Mitwirkungsformen etwa bei Vernehmlassungen. «Der Bundesrat hat nun zwei Jahrzehnte lang einzig und alleine E-Voting vorangetrieben und alle anderen Ideen und Projekte auf die lange Bank geschoben», sagt Graf. «Deshalb stehen wir heute – mit der wachsenden Kritik an E-Voting – vor einem demokratiepolitischen Scherbenhaufen.»

Was bedeutet «fördern»? Es geht vor allem um die politische Bildung junger Menschen in den Schulen. Zwar gibt es in der Verfassung den Artikel 54 Absatz 2, der den Bund zur «Förderung der Demokratie» verpflichtet. Er betrifft allerdings nur die Förderung im Ausland. Kuster: «Die Pflege der Demokratie ist aber auch im Inland nötig.»

Noch immer sei die Schweiz eine Briefkasten-Demokratie aus dem Zeitalter der Postkutschen im 19. Jahrhundert. «Ohne Papier, Stift und Briefmarke geht nichts», sagt Graf. Vor allem jüngere Leute nutzen aber heute die digitalen Kanäle, um sich zu informieren und sich politisch zu beteiligen. Die Schere zwischen digitalem Alltag und analogen Demokratieprozessen müsse «möglichst bald geschlossen» werden.

Graf und Kuster wollen deshalb eine Initiative lancieren für den Demokratie-Artikel. Noch ist unklar, ob auf nationaler Ebene oder in einem ersten Schritt in Kantonen wie Zürich, Basel-Stadt und Genf. Über kantonale Initiativen werde sehr viel schneller abgestimmt, sagt Kuster. Das gebe viel Schub für eine nationale Initiative.

In der nächsten Krise eine Session per Videokonferenz?

Die Coronakrise führt, unabhängig von diesen Bestrebungen, zu einem Digitalisierungsschub der Demokratie. Noch in der Frühlingssession hatte das Parlament seinen Betrieb abgebrochen. Inzwischen tagen die Kommissionen neuerdings sogar per Videokonferenz.

In einem künftigen Krisenfall könnte der gesamte Parlamentsbetrieb per Videokonferenz geführt werden. Professor Felix Uhlmann von der Uni Zürich kam in einem Gutachten zum Schluss: Das ist möglich, wenn die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Bundesverfassung verlangt, dass Parlamentarier präsent sind.

Grünliberale wollen eine digitale Delegiertenversammlung

Ein Digitalisierungsschub ist auch bei den Parteien spürbar. Am 7. April führten SVP und CVP erstmals Medienkonferenzen per Zoom-Videokonferenzen durch. Die GLP will einen Schritt weiter gehen. Präsident Grossen möchte noch vor den Sommerferien erstmals in der Schweiz eine Delegiertenversammlung digital durchführen. Dafür will er vom Vorstand einen Prüfauftrag.

Eine digitale DV biete «sehr grosse Herausforderungen», sagt er. Zugangskontrolle und Abstimmungsprozedere für etwa 180 Delegierte müssten gewährleistet sein. Das leiste bisher kein Tool für Videokonferenzen. «Wir müssen mit Profis Lösungen suchen.»

Basel-Stadt will nun E-Collecting vorziehen

Der Zufall will es, dass der Kanton Basel-Stadt vor der Krise – vom 3. Februar bis 2. März – eine repräsentative Umfrage mit 1000 Teilnehmern machte zur digitalen Mitbestimmung. Dabei zeigte sich: Die Basler befürworten E-Voting mit 56 Prozent, E-Collecting mit 59 Prozent. Eine Mehrheit (53 Prozent) findet sogar, Basel solle Vorreiter sein bei der digitalen Mitbestimmung.

E-Voting ist auf nationaler Ebene blockiert. Deshalb erwägt Basel-Stadt, E-Collecting vorzuziehen. «Wir sind zwar weiter mit E-Voting», sagt Regierungssprecher Marco Greiner. «Doch man muss das Vertrauen der Leute zusätzlich stärken. Deshalb stellen wir uns die Frage, ob wir nicht parallel den Prozess starten, um E-Collecting zeitnah aufzugleisen.»

Bundeskanzlei: «Digitalisierung auf allen Ebenen ein Thema»

Was sagt die Bundeskanzlei als Hüterin der politischen Rechte zu den Vorwürfen, die Schweiz habe die Digitalisierung verschlafen? Sie sieht das nicht so. «Die Digitalisierung der Demokratie ist in der Schweiz auf allen Staatsebenen seit vielen Jahren ein wichtiges Thema», sagt Sprecher Urs Bruderer.

Mit dem Projekt «Vote électronique» werde seit 15 Jahren das Ziel verfolgt, die Ausübung der politischen Rechte ins digitale Zeitalter zu überführen. Über 300 E-Voting-Versuche in 15 Kantonen wurden durchgeführt. «Im Moment ist E-Voting in der Schweiz nicht möglich, da kein E-Voting-System zur Verfügung steht», sagt Bruderer. Die Bundeskanzlei konzipiere eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs mit Systemen der neusten Generation.