Benjamin Netanyahus Ankündigung am Montagabend war ein harter Rückschlag für die viel gerühmte Vermittlerrolle der Schweiz. Der israelische Premierminister gab via Twitter bekannt, dass er das Programm «Temporary International Presence Hebron» (TIPH) per Ende Monat beenden wird. Mit dem Programm überwachten Experten aus der Schweiz, Norwegen, Schweden, Italien und der Türkei im Auftrag der israelischen und palästinensischen Behörden seit 1997 die Menschenrechtslage in der Stadt Hebron, einem der Brennpunkte des Nahostkonfliktes. Die Schweiz hat in den vergangenen 22 Jahren stets zwischen drei und fünf Beobachter in Hebron stationiert und das Programm mit rund einer Million Franken pro Jahr unterstützt.

Entschuldigung der Schweizer Botschaft für Vorfall

Netanyahu bezeichnete das Programm am Montag als «Einsatz einer internationalen Kraft, die gegen uns agiert». Eine Rolle bei seinem Entscheid dürften zwei Vorkommnisse in der jüngeren Vergangenheit gespielt haben. Im ersten Fall stach ein TIPH-Mitarbeiter die Reifen eines israelischen Fahrzeugs auf. Im zweiten Fall hat ein Schweizer Menschenrechtsbeobachter einen israelischen Jungen geschlagen. Die Zeitung «Times of Israel» veröffentlichte Bilder des Vorfalls. Der Mann wurde des Landes verwiesen. Der Schweizer Botschafter musste sich bei den jüdischen Siedlern in Hebron entschuldigen.