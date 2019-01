Der Grossbrand am Mittwoch in der Postauto-Garage in Chur hat allein an Fahrzeugen einen Schaden von 7,5 Millionen Franken angerichtet. 20 Postautos sind demoliert, fast die Hälfte der Postauto-Flotte des Standortes Chur. Das teilte Postauto am Donnerstag mit.

Der Betrieb ist am Donnerstag gesichert: "In der Nacht sind Postauto-Chauffeure mit Fahrzeugen aus anderen Teilen Graubündens und angrenzenden Regionen nach Chur gefahren", sagte Postauto-Sprecherin Katharina Merkle am Donnerstagmorgen zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Wie es danach weitergehe, müsse nun organisiert werden. Es sei eine grosse Herausforderung. "Wir müssen schweizweit schauen, wo wir Fahrzeuge herbekommen", sagte Merkle. Das sei nicht so einfach, da die Ersatzfahrzeuge ja in den jeweiligen Regionen als Back-Up gebraucht würden. "Auch längerfristig ist es eine grosse Herausforderung", ergänzte Merkle. Bis zwanzig neue Fahrzeug beschafft seien, daure es eine Weile.