Infektionszahlen bleiben knapp unter 200: BAG meldet am Dienstag 197 Ansteckungen

(dpo) Zuvor verzeichnete das BAG am Montag 128 und am Sonntag 200 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Neu steigt die Zahl der Coronainfektionen in der Schweiz und in Liechtenstein am Dienstag somit auf 38'449 Personen. Zudem meldet das BAG einen neuen Todesfall. An den Folgen einer Covid19-Erkrankung sind bisher 1717 Menschen verstorben.

Gemäss dem Situationsbericht des Bundesamtes wurden innerhalb der letzten 24 Stunden sieben Personen aufgrund des Coronavirus in ein Spital eingewiesen. Die Zahl der Hospitalisationen liegt damit bei 4441. Weiter geht aus dem Bericht des BAG hervor, dass seit Montag 5817

zusätzliche Tests auf das Coronavirus durchgeführt worden sind.