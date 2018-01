Laut MeteoSchweiz musst ab dem Mittwochmorgen auf der Alpennordseite und auf den Alpengipfeln mit Sturmwinden gerechnet werden, in erhöhten Lagen auch mit Orkanböen. In den tiefsten Lagen werden Windspitzen von 80 bis 100 km/h erwartet, in Berglagen 130 bis 160 km/h und in den Hochalpen bis zu 200 km/h.