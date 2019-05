Es ist zehn Grad, die Bise zerrt an Mantel und Schal, doch Dädus nackte Füsse stecken in schwarzen Flipflops. Er begrüsst uns, als wären wir schon abendelang zusammen in einer Beiz versumpft. Mit seinem kurzärmligen Hemd scheint er aus einer Strandbar in die frostige Schweiz katapultiert worden zu sein. Doch Dädu ist ein Ur-Murtener. Einer, der sein ganzes Leben im Freiburger Städtchen verbracht hat. Und sich nach Jahrzehnten noch nicht sattgesehen hat an den verschachtelten Dächern seiner Stadt, dem leuchtend blauen See und den Juraketten am Horizont. Dädu sieht Murten anders. Aus der Vogelperspektive.

Tag für Tag steigt er in Flipflops die knarrende Holztreppe und die steile Leiter ins Berntor hoch. Oben greift er zur Kurbel, rollt Seile hoch und zieht das Stunden- und Viertelstunden-Schlagwerk der Turmuhr auf. Seit 25 Jahren, alle 24 Stunden.

Dädu fährt mit dem Finger über das Metallgerüst der Uhr. Vor mehr als 300 Jahren liessen Pierre und David Ducommun darin ihre Namen eingravieren. Die beiden Brüder haben 1712 in La Chaux-de-Fonds die Uhr gebaut. «Was für eine Leistung, dass sie immer noch läuft», murmelt Dädu. Er schaut den Rädchen zu, die sich verzahnen.

Früher war er Wirt, nun ist er pensioniert. Die Beiz hat er weitergegeben, die Aufgabe im Turm nicht. Zu gern kommt er hierher. Dädu stösst ein Fenster Richtung Altstadt auf und sagt in breitem Berndeutsch: «Das hier, das ist eine Familie.» Zu unseren Füssen streckt sich die Hauptgasse mit ihren barocken Lauben. Sie tragen die Häuser wie auf Stelzen. Am anderen Ende des historischen Stadtkerns ragt der viereckige Turm des Schlosses Murten auf.

Seit dem letzten Jahr ist er für die Öffentlichkeit zugänglich. Ausser die Dohlen brüten, dann bleibt die Tür zu. Im Schlossturm nistet Jahr für Jahr eine Kolonie dieser Vogelart, die auf der Roten Liste steht. Sie sind nicht die einzigen gefiederten Bewohner, um die sich die Stadt sorgt. Etwa 200 Mauersegler ziehen ihre Kreise über Murten und steuern die extra für sie aufgehängten Brutkästen bei den Ringmauern an.

Diese umarmen die Zähringerstadt mit ihren Armen aus Sandstein und Tuff. Um dessen historischen Charme zu bewahren, darf nur die Apotheke eine grüne Leuchtreklame anbringen. Beizen, Bäckereien, Boutiquen und die etwas aus der Zeit gefallenen Modehäuser schreiben ihre Namen auf schmideiserne Schilder. Vor den Fenstern recken Blumen ihre Köpfchen, bunte Fensterläden schmücken die Fassaden. Murtens schmucke Gassen hat auch Bollywood entdeckt. Immer wieder inszenieren indische Fernsehteams hier die ganz grossen Gefühle.

Antiquitäten und Schnickschnack

In Murten leben etwas mehr als 8000 Einwohner. Die Mehrheit spricht Deutsch, die meisten wechseln aber mühelos ins Französische. Der Röstigraben führt durch den Murtensee. Rundherum sind kleinere Gemeinden. Die Einwohner Murtens beschreiben sich als offen. Doch wie rasch fasst man hier tatsächlich Fuss?

Der gebürtigen Österreicherin Gina Rehle gehört seit zwei Jahren die «Chesery». Ein Restaurant, das gleichzeitig ein Brocante ist. Hier lässt sich Wein nippend in Sofas sinken, am massiven Holztisch dinieren oder im Ohrensessel ein Kaffee trinken. Rundherum an den Wänden bieten Vitrinen Geschirr feil. Antiquitäten und Schnickschnack stehen neben- oder aufeinander und verleihen dem Lokal einen Mix aus Geschenk- und charmantem Trödelladen. Das Konzept: Alles, was in den drei Räumen steht, ist käuflich. «Einzige Ausnahmen: der restaurierte Kinderhochstuhl, der Feuerlöscher und unsere Mitarbeiter», sagt Rehle und lacht. Etwa sechsmal im Jahr zieht sie los und stöbert in Frankreich, Italien und Spanien nach Trouvaillen.