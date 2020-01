Der Zuger Daniel Ossio stürzte sich am 22. Dezember 2019 zusammen mit 13 Kollegen aus einem Flugzeug in die Tiefe. Der Grund: Die Aufstellung eines Weltrekords in der Disziplin Airplane Wingsuit Formation. Und das hat er mit seinen Kollegen aus 11 unterschiedlichen Ländern geschafft. 14 Wingsuiter, die neben einem Flugzeug durch die Luft fliegen, das hat es noch nie gegeben.