In klirrender Kälte ausgesetzt: Polizei findet unterkühltes Baby

Am Samstagmorgen ist in Därstetten BE ein unterkühltes Neugeborenes gefunden worden. Offensichtlich war das Kleine von den Eltern ausgesetzt worden. Dies berichtet die regionale Staatsanwaltschaft Oberland. Sie sucht dringend Zeugen.

Eine Privatperson hat das Baby um um 07.35 beim Werkhof entdeckt. Das neugeborene Mädchen war in einem öffentlich zugänglichen Teil des Werkhofs abgelegt worden. Das Kind war bereits stark unterkühlt und musste in kritischem Zustand mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Nach Einschätzung der Polizei muss das Kind unmittelbar nach der Geburt ausgesetzt worden sein. Sie sucht nun nach der Mutter, auch um deren medizinische Versorgung sicherstellen zu können.

Anrufe, die weiterhelfen, werden auf 33 224 86 31 entgegengenommen und vertraulich behandelt. (wap)