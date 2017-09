Philipp Loretz will dies nicht als grundsätzlichen Vorbehalt gegenüber der flächendeckenden Einführung von IT-Geräten an den Sekundarschulen verstanden wissen. Besonders mit den heutigen Lehrmitteln, die den ICT-Einsatz als «integralen Bestandteil» voraussetzten, sei es ein grosser Vorteil, wenn alle Schüler mit ihrem eigenen Gerät arbeiten dürften. Heute gibt es in einzelnen Klassen lediglich vier Geräte, was das Lernen mit den neuen Lehrmitteln erschwere. Besonderes Augenmerk müsse man aber auf die Frage legen, ob die Schüler über die Laptops und Ipads die sozialen Netzwerke benutzen dürften. «Da droht grosses Ablenkungspotenzial.» SP-Landrat Jan Kirchmayr wird nächste Woche einen Vorstoss einreichen, wo er auf das Problem der Privatsphäre hinweist. Der Aescher will wissen, ob der Kanton Zugriff auf die Harddisc der Computer «innerhalb des Netzwerks an den Sekundarschulen» hat.

Beat Zemp beurteilt das Baselbieter Pilotprojekt letztlich aber positiv. Der Präsident des schweizerischen Lehrerdachverbands ist der Meinung, dass es «das Ende der Volksschule» wäre, die Augen vor der Digitalisierung zu verschliessen. In pädagogischer Hinsicht biete die Ausstattung der einzelnen Schüler mit Laptops und Ipads grosse Vorteile. Es erlaube die Vermittlung des Unterrichtsstoffs in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. «Damit kommt man weg von der Vorwärts-Marsch-Systematik. Mit der digitalen Erfassung des Lernprozesses ist es für Lehrpersonen einfacher zu sehen, wie gross der Lernfortschritt bei jedem Schüler ist.»

800 000 Franken für Geräte pro Jahr

Wann «One 2 one» umgesetzt wird und alle Baselbieter Sekundarschüler ihr eigenes Gerät bekommen, ist unklar. «Dies hängt von den Erfahrungen im Pilotprojekt ab», sagt Christoph Straumann. Er erhofft sich nicht nur Erkenntnisse über die pädagogischen Herausforderungen, sondern auch über die technischen. Schliesslich ist es mit der Bereitstellung der Geräte nicht getan. Und selbst wenn die Geräte künftig zentral aufgesetzt und aufdatiert werden, braucht es fachkundige Lehrer an den Schulen. Wie die BKSD im Mai an der Kick-off-Veranstaltung für das IT-Projekt sagt, würden nur die Projektverantwortlichen entschädigt. Alle anderen Personen arbeiteten an einer Schule «im Rahmen ihrer Anstellung» mit. Es sei Idealismus gefragt.

Skepsis äussert auch SP-Landrat Jan Kirchmayr. Trotzdem wird «One 2 one» ans Geld gehen. Für die jährlich rund 2500 Schüler, die in die Sek eingeschult werden, müssen Geräte für etwa 800 000 Franken besorgt werden. Straumann verweist auf den 2013 gesprochenen sechsjährigen Verpflichtungskredit von 10,9 Millionen Franken. «Man muss bedenken, dass mit ‹One 2 one› andere Kosten gesenkt werden können – so kann beispielsweise auf die stationären Geräte in den Schulzimmern verzichtet werden», sagt er.