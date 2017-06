Doch ausgerechnet jetzt ist das System in der Schweiz nicht einsatzbereit. Die Sensoren werden erneuert. Nun muss sich Conedera auf die Einschätzung von Förstern verlassen, welche die Böden in mühsamer Handarbeit untersuchen. Doch Conedera beruhigt: «Ein erfahrener Förster kann die Gefahren fast so gut voraussagen wie ein Sensor.» Trockenes Brennmaterial und warmes Wetter führen an sich noch zu keinen Waldbränden. In den wenigsten Fällen entfacht die Natur das Feuer selber. Etwa wenn während eines Gewitters ein Blitz in einen Baum einschlägt. Diese Ursache wird zurzeit beim Brand in Portugal vermutet. Besonders Fichten sind geeignet, einen Brand auszulösen. Unter dem dichten Nadelkleid bleibt die Nadelstreu am Boden trocken.

Der Mensch entfacht die Feuer

Der Ursache Nummer eins ist aber immer noch der Mensch. Manchmal springt der Funken von Hochspannungsleitungen über. Häufige Ursache von Bränden sind aber nicht richtig gelöschte Grillfeuer oder achtlos weggeworfene Zigarettenstummel. «Ich wäre froh, wenn die Menschen im Wald mit Feuer vorsichtiger umgehen würden», sagt der Zürcher Feuerwehrkommandant Peter Wullschleger. Er ist Präsident der Vereinigung der Schweizerischen Berufsfeuerwehren. Waldbrände sind ein Szenario, auf das sich die Feuerwehren vorbereiten.

Wenn es weiter so heiss ist, könnte es zum Ernstfall kommen. Das Tessin meldete gestern die Gefahrenstufe vier (grosse Gefahr) für die meisten Gebiete. In Teilen des Wallis und Graubünden gilt erhebliche Gefahr.