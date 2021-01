In der Bundesverwaltung sind die Italienischsprachigen knapp genügend vertreten - dank Übersetzern und Secondos

Dass Italienisch neben Deutsch, Französisch und Rätoromanisch eine Landessprache ist, ist weitgehend bekannt. Auch die Tatsache, dass Italienisch im Tessin und in den italienisch-bündnerischen Tälern (Misox, Calanca, Bergell, Puschlav) die offizielle Amtssprache ist. Gemeinsam bilden diese Regionen die italienische Schweiz. Weniger bekannt ist, dass in der deutschen und französischen Schweiz zahlenmässig mehr Menschen mit Italienisch als Haupt- oder Zweitsprache leben als in den genannten Stammterritorien. Gemäss den Bundesstatistikern gibt es 320‘000 Muttersprachler. Dazu kommen viele Tausend Personen mit Italienisch als Zweitsprache. Es handelt sich zum Grossteil um die zweite oder dritte Generation italienischer Auswanderer, die in den 1960er Jahren in die Schweiz kamen. Nur eine Minderheit sind Tessiner oder Italienisch-Bündner, die in die Romandie oder die Deutschschweiz gezogen sind.

Quote erfüllt, aber nur dank den Übersetzern

Diese statistischen Erwägungen sind von hoher Wichtigkeit. Denn der Gesamtanteil von Italienischsprachigen an der Schweizer Bevölkerung ist mit 8 Prozent rund doppelt so hoch wie der Anteil der Bevölkerung, die im Tessin und den Bündner Südtälern lebt (4 Prozent). Das hat Folgen. So bezeichnet sich gerade das Radio und Fernsehen italienischer Sprache (RSI), mit Verweis auf die grosse Sprachgemeinschaft ennet des Gotthards, als nationaler Sender. Und konkrete Auswirkungen hat dies beispielsweise auch auf die Quoten der unterschiedlichen Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung gemäss der Sprachenverordnung, wie eine vor kurzem erschienene Studie zur «Position des italienischen in der Schweiz» aufzeigt.

Gemäss dieser Verordnung sollte der Anteil der Italienischsprachigen in der Bundesverwaltung in einer Bandbreite von 6,5 bis 8,5 Prozent liegen. Im Moment wird diese Vorgabe mit einem Mittel von 6,6 Prozent knapp erfüllt, doch nur dank der Bundeskanzlei, zu welcher der Sprach- und Übersetzungsdienst gehört, sowie des Eidgenössischen Finanzdepartements mit höheren Anteilen.

Italienischsprachig sind viele Secondos

Wie die vom «Forum für die italienische Sprache» in Auftrag gegebene Studie aufzeigt, sind Italienischsprachige in den höheren Gehaltsklassen immer noch stark untervertreten. Gleichwohl hält die Studie fest: