Gewählt wurde das 90-köpfige Tessiner Kantonsparlament am Sonntag; seit Montagmorgen werden in Bellinzona die Stimmen gezählt. Wegen technischer Probleme kam es allerdings zu Verzögerungen. Bisher liegen die Resultate aus knapp 70 der 115 Gemeinden vor. Die Resultate der Städte und des dicht besiedelten Südens fehlen noch.

Die FDP hat gemäss vorläufigem Stand mit einem Stimmenanteil von 26,3 Prozent einen grossen Abstand auf die Lega mit 19,9 Prozent. Dahinter folgen die CVP mit 17,8 Prozent, die SP mit 13,4 Prozent und die SVP mit 7,27 Prozent.

Keine Grüne Welle

Eine Grüne Welle wie zuletzt in Zürich, Luzern und Basel-Landschaft ist im Tessin bisher nicht auszumachen. Die Grünen erreichten bisher 6,25 Prozent der Stimmen. Sie würden damit nur ganz wenig besser abschneiden als wie vor vier Jahren mit 6,02 Prozent. Definitive Resultate wurden für den Abend erwartet.

Die FDP hat derzeit 24 der 90 Sitze im Grossen Rat, die Lega 22, die CVP 17, die SP 13, die Grünen 6 und die Fraktion "La Destra" mit der SVP 5. Ohne Fraktion politisieren die beiden Vertreter der Bewegung Movimento per il socialismo und der Vertreter von Montagna Viva - er könnte angesichts des schlechten Resultats in der Staatsratswahl seinen Sitz verlieren.

Lega im Staatsrat am stärksten

Bei den bereits am Sonntag ausgewerteten Staatsratswahlen - im Tessin werden das Parlament und auch die Regierung im Proporz gewählt und der Urnengang fand am Wochenende statt - überholte dagegen die gemeinsame Liste von Lega und SVP die FDP. In die Parlamentswahl gingen die beiden Parteien mit getrennten Listen.

Die politische Zusammensetzung des Staatsrates änderte sich am Sonntag nicht. Die Lega hält zwei Sitze und die FDP, die CVP und die SP je einen. Allerdings musste CVP-Vertreter Paolo Beltraminelli seinem Listenkollegen Raffaele De Rosa seinen Sitz überlassen.