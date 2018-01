Der amerikanische Präsident Donald Trump wird das WEF in Davos besuchen. Klar, dass die Reaktionen nicht lange auf sich warten liessen: «Trump kommt nach Davos, obwohl das Märchenhotel ja in Braunwald ist», twittert Komiker Mike Müller.

Elias Maier, Präsident der FDP Burgdorf, wendet sich auf Twitter direkt an den Präsidenten, und weist ihn darauf hin, dass es in Davos keinen McDonald's gibt. Im kürzlich veröffentlichten Buch "Fire and Fury" heisst es, Trump esse ausschliesslich in McDonald's-Restaurants, weil er nur da keine Angst habe, vergiftet zu werden.

Tourismusdirektor freut sich auf Trump

Freude über Trumps Besuch kommt dagegen bei Reto Branschi, Direktor der Destination Davos Klosters, auf. Die Visite des Amerikanischen Präsidenten soll den Tourismus in der Region ankurbeln. «Ich erhoffe mir die Erhöhung des Bekanntheitsgrads in der westlichen Welt», sagt Branschi gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Er hoffe, die Schweiz könne die Gelegenheit nutzen, die Zusammenarbeit mit den USA zu verbessern.