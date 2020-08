In 2 Kantonen gilt seit fast einem Monat Maskenpflicht in Geschäften: Das hat's gebracht

Ende Juni gab der Bund die Verantwortung der Corona-Massnahmen zurück an die Kantone. Einige verschärften daraufhin die Regeln.

Der Jura und die Waadt dehnten die Maskenpflicht – die sonst nur im ÖV gilt – aus. So muss im Jura jeder ab 12 Jahren seit dem 6. Juli in Einkaufsgeschäften eine Maske tragen. Die Regelung gilt vorerst für zwei Monate. In der Waadt herrscht seit dem 8. Juli eine Maskentragepflicht in Geschäften, in welchen sich mehr als zehn Personen gleichzeitig aufhalten.

Auch der Kanton Genf zog am 28. Juli mit einer ausgedehnten Maskenpflicht nach. Für eine Analyse im Kanton mit den aktuell meisten Fällen pro Einwohnern ist es aber noch zu früh.

Das BAG empfahl an der Medienkonferenz am 30. Juli den Kantonen «einheitliche und widerspruchsfreie Verhaltensregeln». Dabei schlug das BAG den Kantonen eine Maskenpflicht auch in Geschäften oder sogar in allen öffentlich zugänglichen Räumen vor. Bisher hat kein Kanton darauf reagiert.

Wir haben im Jura und der Waadt nachgefragt, was die ausgedehnte Maskenpflicht brachte.

Waadt

In der Waadt muss man in Geschäften, in denen sich mindestens zehn Personen gleichzeitig aufhalten, seit dem 8. Juli eine Maske tragen.

Blicken wir erst auf die täglich neuen Fälle im Kanton seit dem 1. Juni:

Neue Fälle im Kanton Waadt seit dem 1. Juni