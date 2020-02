Immunologe Beda Stadler zur Absage aller Grossveranstaltungen: «Die Angst ist viel zu gross»

Der Bundesrat verbietet alle Anlässe mit mehr als tausend Teilnehmern. Ist das eine sinnvolle Massnahme?

Beda M. Stadler: Der Bundesrat befindet sich in einer ganz schwierigen Situation. Nachdem nun viele Länder vorgeprescht sind, konnte er fast nicht anders entscheiden. Wenn ihm am Schluss der Vorwurf gemacht wird, er habe zu viel gemacht, kostet das nur Geld. Wenn er aber zu wenig macht, kann das Leben kosten.

Ist es deshalb unausweichlich, alle Grossveranstaltungen abzusagen?

Es kommt darauf an, um was für einen Grossanlass es sich handelt. Am Engadiner Skimarathon, der verboten wurde, schätze ich das Ansteckungsrisiko aus drei Gründen als gering ein. Erstens findet der Anlass draussen an der Sonne statt. UV-Licht tötet die Viren ab. Draussen verbreiten sich die Tröpfchen zudem weniger als in einem geschlossenen Raum. Draussen fallen sie rascher zu Boden, während sie in einem Raum länger in der Luft schweben können. Zweitens kommt man sich beim Skilaufen nicht sehr nah. Die Leute sind fest eingepackt und küssen sich nicht. Eine Ansteckung könnte vor allem im Hotel stattfinden. Drittens ist es ein Anlass, den kranke Leute nicht besuchen, weil sie nicht Sport machen können. Hier wirkt die natürliche darwinistische Auslese. Das Gefährliche am neuen Corona-Virus ist zwar, dass es eine längere Zeitspanne als bei herkömmlichen Grippeviren dauert, bis infizierte Leute Krankheitssymptome haben. Aber was macht ein Teilnehmer des Skimarathons, der infiziert ist, sich aber gesund fühlt, nach der Absage? Er besucht vielleicht seine Grossmutter. Das wäre dann viel gefährlicher.

Hätten die Behörden den Engadiner deshalb nicht absagen müssen?

Es ist ein Akt der Vorsicht. In der jetzigen Situation sind die Behörden auch ein Stück weit hilflos, weil man die Gefahr noch nicht genau kennt.

Aber aus Ihrer Sicht wäre ein differenzierterer Entscheid besser gewesen?

Dass man jetzt keine Anlässe mehr durchführt, bei denen sich viele Leute in geschlossenen Räumen aufhalten, ist sicher sinnvoll. Anlässe im Freien hingegen könnte man unter Umständen auch anders einstufen. Das Problem dabei ist: Wie will man das kommunizieren? Die Behörden würden von Veranstaltern mit Fragen bombardiert werden und müssten die Fälle einzeln beurteilen. Ich kann verstehen, dass das zu kompliziert wird.

Einen Fastnachtsumzug könnte man aber stattfinden lassen?

Wenn die Leute grosse Waggislarven tragen, sind sie auf jeden Fall besser geschützt als mit den Masken, die man jetzt hamstert.