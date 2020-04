Immer weniger Ansteckungen: Armee zieht 400 Einsatzkräfte aus Spitälern zurück

(gb.) Während die Zahlen als Corona-Infektionen weltweit rasant zunehmen, ist in der Schweiz erneut eine leichte Abnahme von neuen Fällen zu verzeichnet. Wie Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag an einer Medienkonferenz in Bern erklärte, sind seit Sonntag 204 neue Fälle gemeldet worden. Somit steigt das Total an bestätigten Fällen auf 27'944. Aktuell befinden sich 260 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen. 1401 Personen sind seit Ausbruch der Krise am Virus gestorben.

Aufgrund der sinkenden Fallzahlen ist die Armee zurzeit daran, Sanitäter aus den Spitälern abzuziehen. Von den 3800 Armeeangehörigen im Einsatz würden rund 300 bis 400 nun nach Hause geschickt, sagte Brigadier Raynold Droz. «Sie müssen aber innert 24 Stunden wieder einsatzbereit sein, sollte sich die Situation wieder ändern.» Die Zahl von Armeeangehörigen, die positiv auf das Virus getestet wurden oder sich in Quarantäne befinden würden, nimmt laut Droz ebenfalls ab.