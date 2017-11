Der bekannteste Befürworter des Sterbefastens ist Albert Wettstein, ehemaliger Stadtarzt von Zürich. Er propagiert die Methode als «natürliche Art des Loslassens» im Gegensatz zum «unnatürlichen Exit-Suizid». Zwar sei die Angst in der Bevölkerung tief verankert, dass das Verdursten ein schrecklicher Tod sei. Doch das stimme nicht. Die meisten älteren Leute hätten ohnehin gar keinen Durst mehr. Das Sterbefasten sei eigentlich etwas ganz Normales: «So sterben die meisten Leute in den Pflegeheimen. Sie essen und trinken in der letzten Zeit nicht mehr und schlafen friedlich ein.» Dass die Methode auf Ablehnung stösst, hänge mit dem Begriff zusammen: «Es klingt nach Sterbehilfe.» Wettstein rät Patienten, die auf Widerstand treffen, ihren Wunsch anders zu formulieren. Sie sollten einfach sagen, dass sie weder essen noch trinken wollen. Auch ihre Patientenverfügung sollten sie entsprechend formulieren.

Versuche mit Ratten

Doch das Sterbefasten ist mehr als ein Problem der Begrifflichkeiten. Während die Befürworter beklagen, dass falsche negative Vorstellungen damit verbunden seien, sagen die Kritiker, dass falsche positive Erwartungen geweckt würden.

Heike Gudat ist Chefärztin des Hospizes in Arlesheim. Sie führt eine der Institutionen, die dem Sterbefasten skeptisch gegenüberstehen. Sie sagt: «Das Sterbefasten wird romantisiert. Der Begriff ist beschönigend. Es ist kein Fasten. Es ist Sterben.» Verbreitet sei der Irrglaube, dass Menschen unter Durst weniger Schmerzen hätten: «Das ist nicht bewiesen. Diese Aussage stützt sich auf Versuche mit Ratten aus den 1950er-Jahren.» Sie erklärt, wenn sie Patienten den letzten Wunsch verwehrt: «Wenn jemand zum Beispiel die Diagnose eines nicht behandelbaren Tumors bekommt und bei uns eintreten will mit der Absicht, sofort mit dem Sterbefasten zu beginnen, dann lehnen wir das ab. Da stellen sich zu viele ethische Fragen.»

Wenn jemand auf natürliche Weise nicht mehr essen und trinken möge, sei der klinische Verlauf meist problemlos: «Wenn eine Person aber deklariert, sie wolle nun sterbefasten, gibt es oft Probleme.» Das Thema werde aber ohnehin überschätzt: «Beim Sterbefasten ist es wie beim assistierten Suizid: Alle reden darüber, doch kaum jemand will die Methode für sich tatsächlich in Anspruch nehmen.»

Zunahme im Aargau

Andere Hospize machen andere Erfahrungen. Dieter Hermann, Geschäftsführer des Hospizes Aargau, sagt, seine Statistiken würden zeigen, dass diese Art der Sterbebegleitung zunehmend durchgeführt werde. Aktive Sterbehilfe toleriere seine Institution in ihren Räumen nicht, aber gegen Sterbefasten nennt er nur wenige Einwände. Er sagt: «Über allem stehen der Mensch und sein Selbstentscheidungsrecht.»

Auch Jan Gärtner, Chefarzt des Palliativzentrums Hildegard in Basel, sagt: «Die Patientenautonomie steht bei uns zuoberst. Wenn jemand bei uns sterbefasten will, dann darf er das.» Er gebe seinen Patienten jeweils folgenden Rat: «Achten Sie nicht auf Laborwerte oder Konzepte, sondern auf Ihre Bedürfnisse, auf Ihr Wohlbefinden.» Er warne sie aber auch: «Das Sterbefasten wird tatsächlich von einigen romantisiert. Wenn man Hunger und Durst hat, ist es oft kein angenehmer Tod.» Gärtner ist kürzlich von Deutschland in die Schweiz gezogen. Er stellt zwischen den Nachbarländern einen Unterschied fest: «In der Schweiz ist das Interesse viel grösser als in Deutschland.»

Dennoch ist der letzte Wunsch des über 80-Jährigen, der sterbefasten wollte, aber nicht durfte, hierzulande nicht in Erfüllung gegangen. Der Gang durch die Institutionen war auch für seine Angehörigen unangenehm. Sie verlangen, dass seine Geschichte in der Zeitung so geschildert wird, dass keinerlei Rückschlüsse auf ihn möglich sind. Sterbefasten bleibt wie Sterbehilfe ein Tabu-Thema.

Wie leben, wie sterben? Albert Wettstein tritt morgen Donnerstag, 18.30 Uhr, mit weiteren Experten an einer Podiumsdiskussion in Liestal im Hotel Engel auf.