Immer mehr Heime richten in Corona-Zeiten eine «Besucherbox» ein

Wie Christoph Hubacher von der Burgergemeinde Thun am Dienstag auf Anfrage sagte, befinden sich die Heimbewohner bei diesen Besuchen im Innern des Gebäudes, in einem Seminarraum. Von den Besuchern in der Besucherbox ausserhalb des Heims trennt sie die normale Glasscheibe des Gebäudes.

Mikrofone und Lautsprecher überwinden die akustische Barriere, welche die Fassade darstellt. Das Angebot wird laut einer Mitteilung der Burgergemeinde Thun, welche das Heim betreibt, sehr geschätzt und rege benutzt. Seit Mitte März sind - wie in anderen Heimen in der Schweiz - im Steffisburger Heim Besuche untersagt.

In Steffisburg hat man sich von einem Artikel der "Berner Zeitung" inspirieren lassen, welche Mitte April von einer Besucherbox vor einem Altersheim im nahen Wattenwil BE berichtete. Ein Blick in die Schweizer Mediendatenbank SMD zeigt, dass vor vielen anderen Heimen in der Schweiz solche Besucherboxen eingerichtet worden sind.