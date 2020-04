Immer mehr Altersheime richten «Besucherboxen» ein – so funktioniert das

Eine Box, eine Scheibe, zwei Telefone. So ermöglicht etwa ein Altersheim in Zürich ein Wiedersehen zwischen Bewohnern und ihren Angehörigen.

Maximal 30 Minuten lang dürfen sich hier Verwandte oder Bekannte in der Box vor dem Fenster aufhalten und via Telefon mit Altersheimbewohnern sprechen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind es, die die Besuche zuvor in eine Liste eintragen. Nach dem Besuch wird das Zelt gereinigt und gelüftet.

Immer mehr Heime richten diese Art von Besuchsmöglichkeiten ein, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA meldet. So sieht das in der ganzen Schweiz aus: