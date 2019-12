Immer Ärger mit den Schweizer Schiffen – jetzt will die SVP der Sache auf den Grund gehen

Seit Anfang 2018 wird der Tanker San Padre Pio mitsamt vier Offizieren in Nigeria festgehalten. Er soll beim Transport von Öl lokale Gesetze verletzt haben. Den Bund kostet das Schiff, das einer Westschweizer Reederei gehört, potenziell viel Geld: Denn es ist mit Bürgschaften finanziert. 14 Millionen Dollar soll die Schweiz als Sicherheit hinterlegen, um das Schiff freizubekommen. So entschied es das internationale Seegericht Mitte Jahr. Das definitive Urteil steht noch aus.

Ukrainische Besatzung ist endlich frei

Kürzlich ist der Schweizer Reeder von einem Gericht in Nigeria freigesprochen worden, wie lokale Medien berichten. Er habe nichts falsch gemacht. Aber der Staatsanwalt legte Berufung ein. So sitzt das Schiff immer noch in der Bucht von Biafra fest. Dieser Tage gelang es der Reederei immerhin, die vier Besatzungsmitglieder freizubekommen und mit Notpässen in die Ukraine zu fliegen. Die Ukrainer sassen fast zwei Jahre auf dem Schiff fest.