(mg) Während der Kanton Luzern eine generelle Maskenpflicht an weiterführenden Schulen einführt, wählt man im Tessin einen anderen Weg. Dort müssen die Lehrer eine Maske tragen. Im Schulzimmer ist dies freiwillig, auf den Gängen und beim Ein- und Ausgang der Schule dagegen obligatorisch.

Dies, so der Kanton Tessin in einer Mitteilung vom Donnerstag, basiere auf den Erkenntnissen aus anderen Kantonen. Bei den meisten Ansteckungen an Schulen seien die Fälle von Lehrer ausgegangen.